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Российские ученые рассказали, безопасна ли вакцинация «Спутником V»

РНФ: опасные антитела не могут образоваться в результате вакцинации

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Павел Львов/РИА Новости

Коллектив ученых из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) объяснил, что антитела, образовавшиеся после вакцинации «Спутником V», не могут вызвать сбои в работе организма. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Российского научного фонда.

Во время пандемии коронавируса бороться с болезнью помогали вакцины. В России их создали три, самой известной из которых стал «Спутник V».

Ученые развеяли миф о том, что после вакцинации образуются каталитические антитела с патологическими активностями, которые характерны для аутоиммунных заболеваний (когда иммунная система атакует здоровые клетки организма), таких как волчанка.

На самом деле антитела вырабатываются против S-белка и его фрагмента RBD. Они нейтрализуют (обездвиживают) вирус. Некоторые из таких антител гидролизуют (расщепляют) S-белок SARS-CoV-2, буквально «разрезая на кусочки» оболочку вируса.

Ученые провели исследование на четырех группах людей, в каждую из которых вошло 25 участников. Первая группа состояла из невакцинированных людей, ранее переболевших коронавирусом. Вторая — из испытуемых, которые переболели, а потом были вакцинированы «Спутником V». Участники третьей вакцинировались до начала исследования, но не болели, а четвертой, контрольной — не болели и не были вакцинированы.

Исследователи проанализировали содержание антител против S-белка в образцах крови испытуемых на наличие каталитических антител. Выяснилось, что такие патологически активные антитела в результате вакцинации действительно не образуются. Это подтверждает эффективность и безопасность «Спутника V». В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования и открыть новые аспекты формирования иммунного ответа на вирусные инфекции.

Ранее был найден способ защиты от COVID-19 новорожденных, для которых не существует вакцины.

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