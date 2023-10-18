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Названо время года, в которое чаще происходит зачатие

Репродуктолог Колода: в холодное время года забеременеть труднее

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Зимой уровень антимюллерова гормона (АМГ) на 18% ниже, чем летом, поэтому в холодное время года забеременеть труднее, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог и медицинский директор центра «Линия жизни» Юлия Колода.

«АМГ синтезируется органами репродуктивной системы и отвечает за формирование пола у эмбриона, а также за созревание фолликулов у женщин и сперматогенез у мужчин», – объяснила специалист.

Содержание АМГ в организме зависит от разных факторов, включая уровень витамина D. Поэтому ученые считают, что такое сезонное различие в уровне гормона связано с недостатком витамина D. По словам репродуктолога, его дополнительный прием может устранять эти сезонные колебания.

«Тут нужно подчеркнуть, что касательно сезонности ученые еще не пришли к окончательным выводам, есть она или нет. Но я верю, что у каждой женщины есть свой фертильный месяц. Но несмотря на противоречивые результаты, зимой и осенью мы контролируем у пациенток уровень витамина D. Главное — мера, избыточный уровень витамина D тоже может быть токсичным», – подчеркнула репродуктолог.

Подробнее о том, можно ли выбрать пол ребенка при зачатии при помощи ЭКО, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье человека, и почему женщинам не стоит заниматься профессиональным спортом – в интервью Колоды «Газете.Ru».

Ранее врач назвала опасность избыточных занятий спорта для женщин.

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