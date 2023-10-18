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Названа опасность избыточных занятий спорта для женщин

Репродуктолог Колода: чрезмерные занятия спортом ведут к менструальной дисфункции

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Физическая активность крайне важна для женщин, однако избыточные занятия спортом приводит к возникновению у женщины комплекса триады атлеток или спортсменок, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог и медицинский директор центра «Линия жизни» Юлия Колода.

«Это менструальная дисфункция. Снижение жировой ткани, нарушение менструального цикла, вплоть до полного прекращения менструаций, и потеря костной массы. Общепринятой особенностью женской атлетической триады является низкий уровень эстрогенов, гормона, который управляет плотностью костной ткани и репродуктивной системой», – рассказала Колода.

По словам специалиста, таким пациентам надо назначать заместительные препараты с эстрогенами, если они не могут в данный момент отказаться от спорта.

«Однако если женщина занимается спортом просто для поддержания здоровья, то мы рекомендуем все же избегать избыточных нагрузок и поддерживать массу тела, в особенности жировой ткани, в пределах нормальных значений. У нас сейчас много пациенток с дефицитом массы тела, с анорексией. У них риск возникновения акушерских осложнений во время беременности будет такой же, как при ожирении. Они включают преэклампсию, анемию, слабость родовой деятельности, невынашивание беременности, преждевременное излитие околоплодных вод, рождение ребенка с низкой массой тела», – объяснила репродуктолог.

Подробнее о том, можно ли выбрать пол ребенка при зачатии при помощи ЭКО, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье человека, и почему женщинам не стоит заниматься профессиональным спортом – в интервью Колоды «Газете.Ru».

Ранее репродуктолог объяснила, влияет ли кислотность влагалища на пол будущего ребенка.

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