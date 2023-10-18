Названа неожиданная польза откладывания сигнала будильника по утрам

Ученые из Стокгольмского университета в Швеции обнаружили, что откладывание сигнала будильника по утрам улучшает когнитивные способности. Результаты исследования были опубликованы в Willey.

Многие люди не встают по первому сигналу будильника, а устанавливают второй, чтобы проснуться через 10-20 минут. Ученые стремились понять, отличаются ли люди, постоянно откладывающие будильник, от других.

В исследовании приняли участие 1732 взрослых человека. Ученые проанализировали их распорядок дня и привычки, относящиеся ко сну. Опрос показал, что в среднем люди, откладывающие сигнал будильника, спят на 22 минуты дольше по утрам. У «сов» такая привычка встречалась в четыре раза чаще, чем у «жаворонков».

Участникам предложили пройти тесты на когнитивные способности, включающие в себя запоминание определенных слов и распознавание их в словесных рядах, а также арифметические задачи. Оказалось, что испытуемые, регулярно откладывающие сигнал будильника, могут похвастаться более высокими когнитивными способностями, чем те, кто этого не делает.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят глубже изучить это явление и определить долгосрочные последствия сна в таком режиме для здоровья.

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