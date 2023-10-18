К Земле приблизится гигантская комета с вулканическими «рогами»

Астрономы зафиксировали появление похожих на рога структур на криовулканической комете 12P/Понса-Брукса, которая максимально сблизится с Землей в 2024 году. Об этом сообщает портал Spaceweather.

Комета Понса-Брукса имеет твердое ядро диаметром около 30 километров, состоящее из так называемой криомагмы — смеси льда, пыли и газа. Центральная часть кометы окружена газовым облаком, называемым комой. Когда солнечное излучение нагревает недра кометы, в них происходит сильный взрыв и выброс вещества через трещины в оболочке ядра.

По данным Британской астрономической ассоциации (BAA), 5 октября на комете Понса-Брукса произошла мощная вспышка, после чего небесное тело стало в десятки раз ярче из-за света, отраженного от ее расширившейся комы.

Астрономы предполагают, что необычная форма кометы связана с неправильной формой ее ядра. Поскольку 12P продолжает двигаться к Солнцу, существует высокая вероятность того, что ученые зафиксируют еще нескольких крупных извержений.

Комета 12P/Понса-Брукса достигнет ближайшей точки к Земле 21 апреля 2024 года, когда ее станет видно невооруженным глазом, после чего вернется во внешнюю Солнечную систему. Следующее сближение с Землей произойдет только в 2095 году.

Ранее астрофотограф из Новосибирска заснял на видео полет кометы Нишимура.