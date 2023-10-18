Ученые выявили неожиданную пользу пищевых волокон растительного происхождения

Ученые из Лейпцигского университета обнаружили, что пищевые волокна растительного происхождения полезны для кишечника, а также снижают тягу к вредной пище. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

Неперевариваемые пищевые волокна (пребиотики) содержатся в таких продуктах, как лук-порей, артишоки, пшеница, бананы, а в высоких концентрациях — в корне цикория. Они поддерживают здоровье кишечника, стимулируя рост и активность полезных бактерий. Кроме того, ученые выяснили, что пребиотики снижают активность мозга, связанную с желаемым чувством вознаграждения вследствие употребления жирной, сладкой и углеводной еды.

Для исследования было отобрано 59 молодых людей с избыточным весом, которые придерживались западного рациона питания. Их разделили на две группы. В течение двух недель добровольцы из первой группы ежедневно употребляли по 30 граммов инулина (пребиотика из корня цикория), а участники из второй — плацебо.

Затем все участники прошли эксперимент — испытуемым показывали фотографии продуктов питания и спрашивали, хотели ли бы они съесть изображенные блюда. Активность головного мозга участников непрерывно отслеживалась. По окончании эксперимента им предложили блюдо с самым высоким рейтингом и попросили его съесть.

Когда участники, употреблявшие пребиотик, пробовали высококалорийную пищу, активность их мозга, связанная с чувством удовлетворения от съеденного, была снижена. Этот эффект сопровождался положительными изменениями микробиома кишечника.

Вероятнее всего, повышенная доля пребиотиков в рационе способна подавить постоянное желание употреблять жирную, углеводную и калорийную пищу. Авторы надеются, что исследование поможет в разработке новых методик изменения пищевых привычек для людей с лишним весом.

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