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Ученые назвали причину быстрого отступления льдов в Гренландии

GRL: скорость таяния гренландских ледников увеличилась на 10% за 20 лет

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Джулиан Шарьер/Reuters

Скорость таяния льдов растет в Гренландии, но замедляется в Антарктиде. К такому выводу пришла международная группа ученых из США и Нидерландов. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters.

Эксперты оценили воздействие ветров, приносящих теплый сухой воздух к вершинам ледников. По их словам, темпы исчезновения ледникового покрова в Гренландии из-за воздушных потоков за последние 20 лет увеличилось более чем на 10%, тогда как воздействие ветров на антарктический ледниковый щит за тот же срок уменьшилось на 32%.

«Мы использовали моделирование региональной климатической модели для изучения ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде, и результаты показали, что ветры, нисходящие по склонам, ответственны за значительное таяние поверхностного ледникового покрова в обоих регионах», — сказал соавтор исследования, профессор Чарли Зендер.

Ученые отметили, что в Гренландии таяние поверхностных льдов из-за ветра усугубляется тем, что огромный остров становится настолько теплым, что его ледники могут растаять от одного солнечного света без воздействия ветров. А в сочетании с ветром повышение температуры увеличило общий объем таяния гренландского льда на 34%.

В то же время в Антарктике с 2000 года общее таяние поверхностных льдов уменьшилось примерно на 15%. Замедлить исчезновение антарктических ледников помогло уменьшение озоновой дыры над Южным полюсом нашей планеты.

Ранее ученые назвали масштабы потерь льдов в Антарктиде за последние 25 лет.

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