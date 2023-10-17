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Российские ученые нашли способ повысить безопасность авиаперелетов

В ПНИПУ создали защиту от резонансного разрушения для авиадвигателей

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Marcus Brandt/Global Look Press

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали методику, которая поможет предотвратить разрушение двигателей самолетов и других летательных аппаратов из-за резонансных колебаний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты Пермского Политеха при участии сотрудников завода «Машиностроитель» изучили, как характеристики звукопоглощающей конструкции влияют на ее собственные частоты. Это позволит прогнозировать возникновение резонанса и заранее предотвращать его появление.

Резонанс возникает, когда частоты собственных и внешних колебаний детали совпадают. Это усиливают амплитуду вибраций, что может привести к деформации и даже разрушению двигателя.

Ученые исследовали звукопоглощающую конструкцию – панель вентилятора авиадвигателя семейства ПС-90А. Она выполнена из перфорированных слоев полимерного тканого композиционного материала и трубчатого заполнителя, при этом содержит большое количество отверстий.

Построенная модель позволила исследовать, как частоты колебаний панели вентилятора зависят от ее формы и упругих характеристик. Ученые выяснили, что спектр собственных частот в основном зависит от толщины и жесткости материала, а также от способа крепления конструкции. Изменения в самой структуре материала сказываются на показателе в меньшей степени.

Результаты исследования будут полезны на стадии проектирования звукопоглощающих конструкций авиадвигателей и энергетических установок из полимерных композитов, а также при их модернизации. Созданная методика значительно ускорит и упростит эти процессы, отметили в ПНИПУ.

Ранее российские ученые разработали метод обработки полимерных композитов с помощью электричества.

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