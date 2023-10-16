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Ученые предложили замостить Луну брусчаткой с помощью солнечного света

Scientific Reports: большая линза позволит превратить лунную пыль в плитку

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NASA

Немецкие ученые из Ааленского университета в Германии предложили способ производства прочной плитки из лунного грунта. Этот материал в будущем может стать основой для будущих дорог и посадочных площадок на спутнике Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Лунная пыль состоит из вулканической породы. Она хорошо липнет к объектам за счет статического заряда и обладает сильными абразивными свойствами из-за острых краев частиц. Такая природа порошка делает его опасным для космических аппаратов, скафандров и легких человека.

Прокладка дорог на Луне позволит защитить корабли и луноходы от воздействия пыли, но перевозка строительных материалов с Земли потребует огромных затрат.

Специалисты Ааленского университета провели эксперимент по превращению аналога лунного грунта в брусчатку с помощью мощных импульсов энергии. Для этого расплавили лазером мощностью до 12 киловатт мелкозернистый материал EAC-1A.

В результате ученые получили треугольные плитки с полым центром шириной около 25 сантиметров и толщиной 2,5 сантиметра.

Чтобы сфокусировать луч такой мощности на Луне, потребуется линза диаметром около 1,75 метра.

«Таким образом, плитки можно будет создавать прямо на Луне за относительно короткое время с помощью простого оборудования», — отметил специалист по аэрокосмическим технологиям Хуан-Карлос Хинес-Паломарес.

Ранее ученые обнаружили новый механизм образования воды на Луне.

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