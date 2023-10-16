Биологи нашли связь между временем года и пищевыми привычками

Датские ученые из Копенгагенского университета выяснили, что сезонное освещение влияет на то, как организм получает и расходует энергию. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Metabolism.

В ходе эксперимента специалисты изучили, как разница в продолжительности светового дня сказывается на метаболизме лабораторных мышей, измеряя вес, процент жира и содержание жира в печени животных.

Мышей выбрали для участия в исследовании, поскольку они не относятся к сезонным животным и не размножаются в определенные времена года. Это важно, потому что сезонные звери набирают вес перед брачным периодом ради запаса энергии.

«Мы обнаружили, что даже у несезонных животных различия в световом дне между летом и зимой вызывают различия в энергетическом обмене», — отметил автор исследования Левин Смолл.

Ученые выяснили, что сокращение светового дня улучшило здоровье подопытных грызунов. Они стали питаться регулярнее, что ускорило метаболизм и помогло мышам набирать меньше веса и жира.

Открытие позволит лучше понять, как освещение и времена года влияют на структуру питания и то, почему некоторые люди сильнее полнеют в определенное время года.

Ранее ученые отметили рост количества случаев ожирения в странах, где люди страдают от голода.