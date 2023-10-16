Обнаружено, что точность восприятия эмоций зависит от цвета лица собеседника

Ученые из Технологического университета Тоехаси обнаружили связь между цветом лица собеседника и точностью распознавания его эмоций. Оказывается, что эмоции на лицах более красного оттенка кажутся людям ярче. Результаты исследования опубликованы в журнале Taylor & Francis.

Известно, что покраснение лица может свидетельствовать о переживании эмоций гнева или радости. Исследование показало, что цвет лица также может влиять на восприятие людьми скрытой мимики.

Участникам эксперимента было предложено посмотреть на изображения лиц, выражающих гибридные эмоции. Это нейтральные лица, на которых можно распознать признаки гнева, радости, удивления. Гибридные выражения лиц с бледной кожей испытуемые оценили как спокойные.

Затем исследователи придали коже людей, изображенных на фото, различные оттенки. Испытуемые отметили, что эмоции на красноватых лицах стали выразительнее. Счастье, раздражение и улыбка просматривались более явно.

Авторы объяснили, что цвет лица влияет на то, как люди считывают эмоции посредством восприятия мимики. Предполагается, что исследование может быть использовано для усовершенствования работы искусственного интеллекта. Такие алгоритмы задействованы в сферах криминальной психологии и клиентского сервиса.

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