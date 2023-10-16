Названа самая маленькая мышца в человеческом организме

Ученые выяснили, что самая маленькая мышца в организме человека — это стременная мышца (stapedius muscle), которая расположена во внутреннем ухе. Об этом сообщает LiveScience.

Известно, что самыми большими мышцами тела человека являются большая ягодичная и широчайшая мышца спины. Первая отвечает за мощные движения нижних конечностей — зашагивание на ступеньку или бег. На ее долю приходится от 12-13% от общего веса всех мышц ног.

Роль широчайшей мышцы спины — приведение плеча к туловищу и вращение верхних конечностей внутрь. Она имеет размеры около 7 дюймов (18 см) в ширину и 14 дюймов (36 см) в длину.

Длина стременной мышцы составляет около пяти миллиметров, а ширина — менее миллиметра. Это самая маленькая скелетная мышца в человеческом теле. Она играет важную роль в обеспечении способности слышать. Мышца прикрепляется к стремечку, одной из маленьких костей в среднем ухе, которое передает звуковые колебания от барабанной перепонки к слуховому нерву. Стременная мышца контролирует движение стремечка, что помогает защитить внутреннее ухо от слишком сильных звуковых волн.

Ранее ученые разработали «искусственные мышцы», работающие от переменного тока.