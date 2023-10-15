Врачи описали случай, когда мужчина ослеп после приема виагры

Медики из Тегеранского медицинского университета в Иране описали случай, как 32-летний мужчина ослеп на один глаз после приема виагры. Статья была опубликована в журнале Journal of Medical Case Reports.

Пациент принял 100 мг силденафила, это основное действующее вещество препарата против эректильной дисфункции. Это максимальная доза препарата, вдвое превышающая рекомендуемую. Спустя три часа он внезапно потерял зрение.

Сканирование показало, что у мужчины образовались тромбы в артерии и вене, которые доставляли кровь к его правому глазу. Это привело к отеку сетчатки. Несмотря на усилия по восстановлению его зрения, повреждение было слишком обширным, и врачам не удалось восстановить функцию глаза. По их словам, давление из-за скопления жидкости в конечном итоге привело к физическому отделению сетчатки от остальной части глаза.

Сбор анамнеза также показал, что в семейной истории пациента не было проблем, которые могли бы объяснить внезапное образование тромбов. Авторы признали, что точный механизм того, как силденафил может повредить кровеносные сосуды в глазу, неизвестен.

Одна из теорий заключается в том, что предполагаемый эффект препарата по увеличению притока крови к половому члену может непреднамеренно привести к повреждению чувствительных кровеносных сосудов в глазу по тому же механизму. Однако для более точных выводов нужно провести дополнительные исследования препарата.

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