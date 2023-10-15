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Эмбриолог объяснила, как по цвету, объему и вкусу определить качество спермы дома

Врач Иванова: примеси желтого, зеленого и коричневого в сперме указывают на проблемы

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В норме сперма должна иметь бело-молочный цвет, иногда сероватый. Однако если она имеет примеси желтых, зеленых или коричневых цветов, то стоит обратиться к врачу. Они могут указывать на патологические процессы в организме, рассказала «Газете.Ru» врач-эмбриолог отделения вспомогательных репродуктивных технологий НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Татьяна Иванова.

«Цвет должен быть серо-молочный. Если цвет хоть как-то напоминает красноватый или коричневатый, то это примесь крови. Такое случается, например, при травмах или опухолях. Если цвет желтый или зеленоватый, это примесь лейкоцитов, то есть гноя. Это уже признак какого-то воспалительного процесса. Тогда надо срочно бежать к урологу-андрологу, потому что это совсем плохо», – объяснила Иванова.

Слишком прозрачная жидкость – это тоже повод насторожиться, ведь в ней может быть недостаточно сперматозоидов. Именно за их счет сперма имеет мутный цвет.

Если по цвету определить нарушение легко, то по вкусу это сделать уже в разы сложнее. По словам Ивановой, в некоторых работах отмечают, что вкус эякулята больше зависит от того, что человек съел, чем от качества спермы.

«Не уверена, что по этому параметру можно как-то судить о состоянии спермы, однако если он гнилостный или совсем неприятный, то желательно обратиться к врачу», – отметила эмбриолог.

Объем эякулята также может помочь определить качество спермы. Так, размер порции здоровой спермы должен составлять от 2 до 6 мл. Меньшее количество обычно свидетельствует об угнетении функции половых придатков, а превышение объема чаще всего констатируется при воспалительных процессах.

«Объем спермы можно измерить самостоятельно. Нужно просто купить баночку для сбора биологического материала в аптеке — там есть рисочки, по ним можно определить, все ли в норме. Также можно ориентироваться на шприц 2 мл», – отметила Иванова.

Подробнее о характеристиках спермы и о том, как в домашних условиях определить ее качество, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснил, как улучшить жизнеспособность спермы.

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