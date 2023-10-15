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Врач объяснил, как улучшить жизнеспособность спермы

Уролог Дзусов назвал пять важных витаминов для улучшения качества сперматозоидов

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Самые важные витамины для здоровья сперматозоидов – это В9, С, Е, фолиевая (B9) и аскорбиновая (C) кислоты, рассказал «Газете.Ru» уролог Европейского медицинского центра Алан Дзусов.

«Для улучшения качества спермы прежде всего нужно пересмотреть свой рацион. Исключите консерванты, усилители вкуса и другие добавки – все они негативно сказываются на качестве спермы. Введите в рацион больше фруктов, овощей, ягод, морепродуктов, нежирного мяса, зелени», — посоветовал Дзусов.

Также, по его словам, на показатели спермограммы благоприятно влияет нежирная говядина, белое мясо птицы, свежие овощи и зелень, морепродукты и орехи в диете. Все это – природные источники микроэлементов, белка и незаменимых аминокислот.

«Чтобы уменьшить последствия сидячего образа жизни, стоит разминаться в течение рабочего дня, не ездить в лифте, стараться ходить пешком каждый день и при планировании отдыха выбирать активный досуг – велосипед, коньки, походы и т.д.», — заключил специалист.

Изменение образа жизни, включая снижение веса и увеличение физической активности, отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя также улучшают показатели спермы.

Подробнее о характеристиках спермы и о том, как в домашних условиях определить ее качество, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее уролог-андролог Королев перечислил причины ухудшения качества спермы.

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