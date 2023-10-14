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Медики выяснили, как небольшое ограничение калорий замедляет старение

Aging Cell: снижение потребления калорий на 12% укрепляет мышцы пожилых людей

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Американские ученые из Национального института здоровья в штате Мэриленд выяснили, что незначительное сокращение дневного потребления калорий стимулирует гены и укрепляет мышцы, замедляя возрастные изменения. Исследование опубликовано в научном журнале Aging Cell.

Специалисты изучили данные участников долговременного исследования о последствиях ограничения потребляемой энергии. Они обнаружили, что урезания дневной нормы калорий всего на 12% оказалось достаточно для активации биологических процессов здорового старения.

Исследовательская группа попыталась понять молекулярную основу преимуществ от снижения нормы калорий. Оказалось, что при соблюдении ограничений в первый год люди теряли около 10 килограммов массы. Однако они сохраняли мышечную силу, что говорит, что ограничение укрепило мышцы участников эксперимента.

Дальнейший анализ помог ученым установить, что снижение потребления калорий подавляет воспалительные процессы в тканях.

«Поскольку воспаление и старение тесно связаны, ограничение калорий представляет собой мощный подход к предотвращению воспалительного состояния, которое развивается у многих пожилых людей», — отметил автор исследования, доктор Луиджи Ферруччи.

Ранее ученые раскрыли еще один важный механизм старения.

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