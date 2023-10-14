ИИ впервые успешно нашел и классифицировал сверхновую

Алгоритм на основе искусственного интеллекта Bright Transient Survey Bot (BTSbot), созданный учеными из Северо-Западного университета в Чикаго, США, впервые самостоятельно нашел, подтвердил и классифицировал сверхновую, а затем опубликовал данные об объекте. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

За последние шесть лет люди потратили около 2,2 тыс. часов на визуальный осмотр и классификацию кандидатов в сверхновые. Новый инструмент поможет исследователям ускорить работу над открытиями.

Исследователи обучили нейросеть с помощью более 1,4 млн исторических изображения сверхновых, галактик и звезд различного класса из почти 16 тыс. источников.

Чтобы протестировать BTSbot, ученые обратились к недавно обнаруженному кандидату в сверхновую, получившему название SN2023tyk.

Алгоритм обнаружил объект во время просмотра данных роботизированной обсерватории ZTF. Нейросеть запросила дополнительную информацию у Паломарской обсерватории в Калифорнии, где расположен другой роботизированный телескоп SED Machine. Затем SED отправил сведения о спектре сверхновой в Калифорнийский технологический институт.

Обработав массив данных, BTSbot охарактеризовал SN2023tyk как сверхновую типа Ia, то есть, возникшую в результате взрыва белого карлика.

«Впервые в истории команда роботов и ИИ-алгоритмов обнаружила и идентифицировала космический объект, а затем связалась с другим телескопом, чтобы окончательно подтвердить открытие сверхновой», — отметил руководивший работой Адам Миллер.

Ранее астрономы нашли более 500 тыс. неоткрытых звезд в нашей галактике Млечный Путь.