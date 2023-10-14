Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как нехватка сна вредит здоровью сердца женщин

Scientific Reports: после 42 дней недосыпа сосуды наполняют вредные окислители

close
100%
Freepik

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили связь между нехваткой сна и повышенным риском развития болезней сердца у женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Специалисты проверили около тысячи жительниц Нью-Йорка и отобрали 35 участниц, которые обычно спят по семь-восемь часов в сутки. В ходе 12-недельного исследования первые шесть недель женщины спали по своему привычному графику, а другие шесть недель — ложились в кровать на 1,5 часа позже обычного. Качество ночного отдыха фиксировалось с помощью медицинских трекеров.

Исследование показало, что после шести недель сокращенного сна клетки, выстилающие кровеносные сосуды, заполнились повреждающими окислителями. Недосып привел к тому, что организм не смог активировать антиоксидантные реакции для удаления разрушительных молекул.

«Это одно из первых прямых доказательств того, что умеренный хронический дефицит сна вызывает болезни сердца. Многие проблемы можно было бы решить, если бы люди спали хотя бы семь-восемь часов в сутки», — отметила руководитель исследования, доктор медицинских наук Санья Джелич.

Ранее ученые выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий