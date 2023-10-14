Ученые выяснили, как нехватка сна вредит здоровью сердца женщин

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили связь между нехваткой сна и повышенным риском развития болезней сердца у женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Специалисты проверили около тысячи жительниц Нью-Йорка и отобрали 35 участниц, которые обычно спят по семь-восемь часов в сутки. В ходе 12-недельного исследования первые шесть недель женщины спали по своему привычному графику, а другие шесть недель — ложились в кровать на 1,5 часа позже обычного. Качество ночного отдыха фиксировалось с помощью медицинских трекеров.

Исследование показало, что после шести недель сокращенного сна клетки, выстилающие кровеносные сосуды, заполнились повреждающими окислителями. Недосып привел к тому, что организм не смог активировать антиоксидантные реакции для удаления разрушительных молекул.

«Это одно из первых прямых доказательств того, что умеренный хронический дефицит сна вызывает болезни сердца. Многие проблемы можно было бы решить, если бы люди спали хотя бы семь-восемь часов в сутки», — отметила руководитель исследования, доктор медицинских наук Санья Джелич.

Ранее ученые выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания.