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Психологи нашли связь между верой в призраков и самоконтролем

Scientific Reports: у суеверных людей чаще возникают когнитивные нарушения

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Иранские ученые из Университета Шахида Бехешти, Тегеранского университета и Университета Курдистана изучили взаимосвязь между верой человека в паранормальные явления и его умственной деятельностью. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Специалисты пришли к выводу, что склонные к суевериям и убежденные в существовании призраков и НЛО люди чаще сталкиваются с когнитивными нарушениями и хуже контролируют свои поступки по сравнению со скептиками.

Выводы ученых основаны на исследовании с участием 20 психически здоровых человек. Они прошли ряд тестов на оценку когнитивного контроля, в ходе которых им нужно было быстро принимать решения совершать действие или нет в зависимости от ситуации.

Чтобы глубже изучить нейронные аспекты убеждений, специалисты использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) — неинвазивный метод, который записывает электрическую активность мозга путем размещения электродов на коже головы.

Эксперты выяснили, что верящие в паранормальные явления люди чаще совершали ошибки, когда требовалось не совершать действие. У данной группы испытуемых ЭЭГ показало более низкую мощность в определенных диапазонах мозговых волн в теменных и затылочных областях мозга. Кроме того, у склонных к суевериям добровольцев обнаружили большее количество когнитивных нарушений, чем у скептиков.

«Подводя итог, настоящее исследование показывает, что вера в паранормальные явления связана со снижением мощности альфа-, бета- и гамма-диапазонов частот, а также снижением тормозящего контроля. Это исследование даст новое понимание роли различий между верующими и скептиками в активности мозга у верующих в паранормальные явления», — заключили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что видеоигры улучшают когнитивные способности.

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