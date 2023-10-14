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Ученые зафиксировали усиление засух по всему миру

JGU: почти 40% территории Земли столкнулись с более суровой нехваткой воды

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Thomas Dressler/imageBROKER/Global Look Press

Немецкие ученые из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце (JGU) проанализировали последний доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии мировых водных ресурсов за 2022 год. Исследование показало, что в прошлом году на большей части мира наблюдались более сильные засухи, чем в среднем за аналогичные периоды за последние 30 лет. Отчет опубликован на сайте научного учреждения.

В частности, специалисты отметили резкое снижение уровня воды в реке По в Италии и Рейне в Германии, что затруднило речные перевозки. Из-за малого количества осадков Франция столкнулась с проблемами при обеспечении охлаждения атомных электростанций. Сильные засухи также наблюдались в Южной Америке и Австралии, причем в последнем случае ситуацию не исправили интенсивные дожди в важном бассейне Мюррей-Дарлинг.

«Почти 40% исследованных территорий страдали от более засушливых, чем обычно, условий. Это означает, что скорость стока многих рек по всему миру была значительно ниже, чем обычно ожидалось.

Кроме того, уровень влажности в почве часто свидетельствовал о последствиях волн тепла, а необходимость более широкого использования воды привело к тому, что уровень грунтовых вод стал ниже по сравнению с более ранним периодом», — отметил профессор JGU Роберт Райнеке.

Среди данных, представленных в отчете ВМО за 2022 год, есть информация о стоке рек, уровне грунтовых вод, влажности почвы и испарении. Однако создание самой базы данных проблематично, поскольку ученым не хватает глобальной статистики.

Ранее исследователи оценили риск возникновения мирового дефицита водных ресурсов.

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