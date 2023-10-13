В Германии уволили исследователя климата за отказ летать на самолетах

Исследователь климата Джанлука Гримальда рассказал The Guardian, что его уволили за отказ пользоваться самолетом. Гримальда работает в Университете Киля. По его словам, две недели назад его работодатель выдвинул ему жесткий ультиматум, чтобы тот вернулся в офис в Киле (Германия) в течение пяти дней, или он потеряет работу.

«Я исследователь климата и с марта 2023 года провожу жизненно важные полевые исследования социальных последствий изменения климата на расстоянии почти 24 000 км по сухопутным маршрутам, на острове Бугенвиль у побережья Папуа — Новой Гвинеи», — уточнил ученый.

«Моя полевая работа была связана с непредвиденными проблемами, от стихийных бедствий до угроз безопасности, и мой работодатель, что неудивительно, был недоволен тем, что мое возвращение задержалось на многие недели», — добавил исследователь. Чтобы выполнить эти требования Гримальда должен был сесть на самолет. Но он отказался по этическим причинам использовать такой вариант.

«Я практикую отказ от полетов по соображениям совести более 10 лет. Мой работодатель в прошлом поддерживал меня в «медленном путешествии». Я не бойкотирую полеты вообще, но сяду на самолет только тогда, когда другой альтернативы не будет», — рассказал о своей позиции ученый.

Чтобы добраться в Германию ученый решил сесть на грузовой корабль, затем на паром, поезд и автобус.

Гримальда рассказал, что многие спрашивают его, почему для него так важно путешествовать с минимальным выбросом углерода. Ученые заявил, что на это есть три причины.

«Во-первых, я хочу соответствовать своему моральному обязательству избегать полетов. Авиация среди всех видов транспорта вносит наибольший вклад в изменение климата, является основным фактором повышения температуры и экстремальных погодных явлений, которые мы все чаще и чаще наблюдаем по всему миру», — подчеркнул исследователь.

Так, путешествие на самолете из Папуа — Новой Гвинеи в Германию за 32 часа производит 5,3 тонны CO2 на одного пассажира. Медленное путешествие дает примерно в 12 раз меньше (420 кг). «В условиях нынешней климатической чрезвычайной ситуации тратить 4,9 тонны CO2 (приблизительно столько, сколько средний человек в мире выбрасывает за год) ради ускорения моего возвращения в Европу для меня морально неприемлемо», — добавил Гримальда.

«Во-вторых, я пообещал всем 1800 участникам моего исследования на Бугенвиле, что вернусь к низкоуглеродной экономике. Я хочу сдержать свое обещание. Белых мужчин (к которым я принадлежу, как мне здесь часто напоминают) часто называют гиаманами — лжецами, мошенниками в Ток Писине (Папуа — Новой Гвинее) — вероятно, не без оснований, учитывая бурное колониальное прошлое страны. Я не хочу, чтобы меня считали гиаманом», — указал исследователь.

Третьей причиной он называет то, что его пример, как он надеется, «может пробить небольшую трещину в стене «эгоизма, жадности и апатии», которая, по словам юриста по климату Гаса Спета, является главным препятствием на пути к остановке безудержного изменения климата» .

Как рассказал ученый, в итоге его уволили.

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