Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, может ли острая пища навредить здоровью

MedicalXpress: острая пища может снизить риск болезней сердца и органов дыхания

close
100%
Depositphotos

Профессор эпидемиологии Университета Теннесси (США) Пол Д. Терри рассказал, что острая пища оказывает неоднозначное влияние на здоровье человека. С одной стороны, такие блюда могут ухудшить состояние людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а с другой — снизить риск болезней сердца и органов дыхания. Об этом сообщает MedicalXpress.

Острая еда может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, головные боли и даже рвоту. Кроме того, блюда с добавлением большого количества перца, васаби, куркумы и редьки способны обострить симптомы заболеваний кишечника и желудка.

Тем не менее исследования подтверждают, что употребление острой пищи связано со снижением риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, изжоги, язвы, заболеваний дыхательных путей и психики. Кроме того, легкая боль и жжение во время еды могут спровоцировать выброс эндорфинов и дофамина — гормонов счастья и удовольствия.

Врач отметил, что, если острая пища вызывает неприятные ощущения, такие как мигрень, боль в животе и диарея, то лучше избегать этих продуктов. Люди, которые хорошо переносят острое, в том числе жители Азии, Мексики, Индии, могут продолжать употреблять такие блюда — умеренное количество острого будет полезно для организма.

Ранее ученые нашли в перце чили вещество, помогающее бороться с раком.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий