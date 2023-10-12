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Искусственный интеллект научили предсказывать редкие заболевания

ВМС: ИИ научился диагностировать редкие генетические заболевания

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Shutterstock

Ученые из научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) научили искусственный интеллект предсказывать редкие генетические заболевания. Результатами исследования авторы поделились в журнале BMC Medicine.

Инновационный инструмент под названием STARVar на базе искусственного интеллекта анализирует геном человека и описанные им симптомы, сопоставляя их с данными из научной литературы для диагностики заболеваний. STARVar — сокращение от Symptom-based Tool. Инструмент отличается от других алгоритмов тем, что он фокусируется на реальных симптомах пациента, независимо от того, как документируются эти клинические описания в литературе.

Ученые уже протестировали новую технологию. При анализе геномов пациентов из Саудовской Аравии и других стран STARVar превзошел несколько других инструментов, которые могут работать только с четкими симптомами. Кроме того, технология смогла выявить редкую генетическую мутацию у пациентки, сообщившей о тугоподвижности суставов, образовании шишек под кожей и повреждении костей. При анализе 800 предполагаемых вариантов поврежденных генов STARVar выделил один.

Исследователи надеются, что технология вскоре получит распространение и одобрение сообщества клинических генетиков.

Ранее искусственный интеллект научили диагностировать заболевания сердца.

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