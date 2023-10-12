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Перечислены факторы, провоцирующие развития артритов

Академик Насонов: COVID-19 может индуцировать развитие артрита

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Ученые пока не установили точные причины возникновения артритов, однако среди факторов развития принято выделять инфекции, в том числе коронавирус, гены, чрезмерную нагрузку на суставы, травмы, курение, ожирение и дефицит витамина D. Об этом рассказал «Газете.Ru» научный руководитель НИИ ревматологии им. Насоновой, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» академик РАН, профессор Евгений Насонов.

«Артриты — это группа так называемых аутоиммунных заболеваний. Почему они возникают точно неизвестно. Мы предполагаем, что свою роль в развитие заболеваний могут играть инфекции, — в том числе COVID-19 может индуцировать развитие артрита. Но вообще факторов множество», – объяснил Насонов.

Гены тоже имеют заметное влияние на развитие заболевания. Так, примерно 50% в развитии ревматоидного артрита вносят генетические факторы. Также важную роль играет белок FOXP3+.

«FOXP3+ — это белок, вовлеченный в иммунные реакции Т-регуляторных клеток, которые как раз сдерживают неконтролируемое воспаление. И, когда ослабляется функция этого белка, то создаются предпосылки для разрушения клетками иммунной системы собственной ткани. То есть возникает аутоиммунное заболевание», – объяснил Насонов.

Подробнее о том, какие методы используют в России для лечения артрита – в интервью Насонова «Газете.Ru».

Ранее ученые обнаружили связь между приемом противозачаточных таблеток и риском развития артрита.

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