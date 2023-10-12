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Перечислены факторы, вызывающие тромбоз вен полового члена

Уролог Дмитриев: агрессивная мастурбация может привести к тромбозу вен члена

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Причиной тромбоза вен полового члена может быть травма, например во время интенсивного полового акта или агрессивной мастурбации, склонность к заболеваниям вен, нарушения кровообращения, паховые грыжи или домашние «методы» увеличения полового члена, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог клиники Remedi Андрей Дмитриев.

«В норме на поверхности пениса проступают вены, их видимость сама по себе не говорит о тромбозе. Насторожить должно, если одна вена вдруг начинает выступать плотным тяжем, похожим на канат, если в ней перекатывается шарик. Все это может сигнализировать о тромбозе», – объяснил специалист.

По его словам, на ранней стадии он чаще всего никак не проявляется, но быстро развивается болезненность, отек, покраснение полового члена, боль при эрекции и мочеиспускании.

«В целом, тромбоз вен полового члена встречается довольно редко. Для диагностики необходимо обратиться к урологу, он сделает УЗДГ вен, а также назначит анализы на свертываемость крови. Как правило, при тромбозе вен полового члена повышен D-димер», – рассказал Дмитриев.

Лечение заболевания включает противовоспалительную терапию, инъекции антикоагулянтов, а также физиотерапию, например УЗ-терапию полового члена.

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