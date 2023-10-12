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Обнаружено, что частые командировки вызывают определенные изменения в мозге

Nature: командировки могут привести к изменениям в мозге, повышающим аппетит

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Исследователи из Университета Бристоля (Британия) обнаружили связь между частыми командировками и увеличением аппетита. Выяснилось, что смены часовых поясов и недосып вызывают определенные изменения в мозге, которые заставляют употреблять больше калорий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые стремились понять, как нарушение биоритмов человека, связанных со сменой дня и ночи, влияет на головной мозг. Исследователи провели эксперимент с участием грызунов. Мышей разделили на две группы. Грызуны из первой группы подвергались «искусственной смене дня и ночи» посредством подачи света и его отключения. Вторая группа спала и бодрствовала в соответсвии с нормальным режимом.

Выяснилось, что нарушение циркадных ритмов может изменить регуляцию мозгом гормонов, контролирующих чувство голода. Рассогласование между фазами сна и бодрствования привело к нарушению регуляции орексигенных нейропептидов гипоталамуса (NPY) у мышей. Это стимулировало чувство голода в период, когда мыши должны были естественным образом заснуть.

Гормон надпочечников кортикостерон, концентрация которого меняется в течение дня и ночи, является основным фактором контроля мозговых пептидов, регулирующих аппетит. Когда нормальная взаимосвязь кортикостерона с циклами освещения нарушена (это может происходить во время смены часовых вследствие рабочей поездки), люди могут захотеть съесть больше.

Исследователи отметили, что такое переедание трудно остановить волевым усилием. Сейчас разрабатываются препараты для контроля мозговых пептидов, регулирующих аппетит.

Ранее ученые выявили связь между бессонницей и гипертонией у женщин.

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