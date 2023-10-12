Ученые превратили строительный мусор в удобрения для помидоров

Британские ученые из Портсмутского университета изучили перспективы использования переработанного строительного мусора в качестве удобрения при выращивании помидоров. Статья опубликована в научном журнале Construction and Building Materials (CBM).

На отходы строительства и сноса приходится значимая часть образующегося мусора. Только в Великобритании 62% из 222 млн тонн отходов в год составляют остатки материалов со стройплощадок.

Ученые обратили внимание на побочный продукт обработки строительных отходов в большом сортировочном барабане. Они заменили 20% компоста получившейся крошкой и в течение 70 дней наблюдали за тем, как подобное удобрение влияет на рост томатов. Оказалось, что такая смесь обеспечивает достаточное количество питательных веществ для устойчивого развития кустов и их корневых систем.

«Барабанная крошка имеет размер менее 10 мм и состоит из мелких частиц инертных и органических материалов, включая почву, щебень или бетон, стекло, металлы, пластмассы, древесину и изоляцию. В настоящее время рынок этого материала отсутствует. Однако мы обнаружили, что существует возможность использования молотых отходов в различных отраслях промышленности, таких как садоводство и сельское хозяйство», — отметил ведущий автор исследования, доктор Мухаммед Али.

Ученые также проверили, можно ли использовать крошку при производстве грунтовых блоков в качестве новых стройматериалов. Исследование показало, что смешивание 50% почвы с 50% отходов незначительно влияют на прочность готового объекта по сравнению с блоком из чистого грунта.

Ранее ученым удалось создать мыло из пластиковых отходов.