Биологи выяснили, зачем лягушки прикидываются мертвыми во время спаривания

Немецкие ученые из Музея природы в Берлине изучили поведение лягушек в брачный период. Они пришли к выводу, что самки амфибий нашли оригинальный способ отвергать неподходящих самцов. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Лягушки относятся к животным с коротким репродуктивным периодом. Он длится от двух дней до двух недель ранней весной. Самки часто не могут размножаться каждый год, но это не относится к самцам, из-за чего они вынуждены конкурировать за возможность спаривания.

Иногда во время борьбы за самку лягушки образуют кучу-малу, в которой женские особи нередко гибнут. Ученые выяснили, что самки лягушек научились спасаться от подобных ситуаций, притворно падая замертво. При этом земноводное резко вытягивало лапки в стороны и замирало, пока самец ее не отпускал.

«Неподвижность в контексте спаривания является исключительным явлением и наблюдается очень редко. Мне известно лишь несколько исследований, в которых была обнаружена неподвижность, связанная со спариванием, например, у пауков или стрекоз. Обычно предполагается, что эта стратегия используется в качестве последнего способа, чтобы избежать нападения хищников», — отметила автор научной работы Каролин Диттрих.

Ранее ученые назвали главную угрозу для глобальной популяции лягушек, жаб и других амфибий.