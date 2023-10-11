Исследователи раскрыли состав проб с астероида Бенну

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскрыли состав проб с астероида Бенну, полученные в ходе миссии OSIRIS-REx и доставленные на Землю в конце сентября. Отчет транслировался на официальном сайте космического агентства.

По словам директора NASA Билла Нельсона, образец содержит большое количество воды, углеродистых материалов и органических молекул. Концентрация углерода в грунте с Бенну составила 4,7%.

«Образец OSIRIS-REx — это самый крупный богатый углеродом образец астероида, когда-либо доставленный на Землю, и он поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей планете для будущих поколений», — заявил Билл Нельсон.

Ведущий научный сотрудник миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта отметил, что обнаруженная вода была заключена внутри минералов, что подтверждает гипотезу, что вода могла попасть на Землю вместе с аналогичным астероидом.

Автоматическая станция OSIRIS-Rex была запущена в 2016 году. Аппарат провел в космосе восемь лет и преодолел около 6,5 млрд километров.

Ранее в NASA рассказали о продувке азотом образцов с астероида Бенну.