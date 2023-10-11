Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Исследователи раскрыли состав проб с астероида Бенну

NASA: в образцах с астероида Бенну нашли воду и органические молекулы

close
100%
NASA

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскрыли состав проб с астероида Бенну, полученные в ходе миссии OSIRIS-REx и доставленные на Землю в конце сентября. Отчет транслировался на официальном сайте космического агентства.

По словам директора NASA Билла Нельсона, образец содержит большое количество воды, углеродистых материалов и органических молекул. Концентрация углерода в грунте с Бенну составила 4,7%.

«Образец OSIRIS-REx — это самый крупный богатый углеродом образец астероида, когда-либо доставленный на Землю, и он поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей планете для будущих поколений», — заявил Билл Нельсон.

Ведущий научный сотрудник миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта отметил, что обнаруженная вода была заключена внутри минералов, что подтверждает гипотезу, что вода могла попасть на Землю вместе с аналогичным астероидом.

Автоматическая станция OSIRIS-Rex была запущена в 2016 году. Аппарат провел в космосе восемь лет и преодолел около 6,5 млрд километров.

Ранее в NASA рассказали о продувке азотом образцов с астероида Бенну.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий