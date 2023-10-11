Ученые выяснили, что вызывает опасное воспаление жировой ткани

Ученые из Мичиганского Университета обнаружили клетки, которые могут вызывать воспалительный процесс в жировой ткани. Об этом сообщает EurekAlert.

Панникулит — это заболевание, которое характеризуется воспалением жировых тканей. Возникает болезненность и отек областей, на которых расположена подкожно-жировая клетчатка. Несмотря на то, что большинство случаев панникулита не являются опасными для здоровья, некоторые из них могут привести к повреждениям опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

Ученые стремились выяснить, какие типы иммунных клеток взаимодействуют с жировой тканью и какую роль они играют в воспалительном процессе. Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунов посадили на 14-недельную диету с высоким содержанием жиров. По истечении этого срока ученые провели анализ жировой ткани мышей с использованием метода пространственной транскриптомики — технология позволяет измерять активность генов в образце ткани и отображать ее локализацию.

Исследователи обнаружили, что воспалительный процесс может быть последствием активности некоторых типов макрофагов. Макрофаги — это клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы. Ученые идентифицировали пять типов, которые назвали Mac1, 2, 3, 4 и 5.

Оказалось, что Mac2 и Mac3 являются провоспалительными макрофагами. Они достигли максимальной концентрации на восьмой неделе высокожировой диеты грызунов. Ближе к концу эксперимента в работу вступили Mac4 и Mac5. Большое количество макрофагов типа Mac4 и Mac5 свидетельствует о том, что организм пытается затормозить активный воспалительный процесс, вызванный Mac2 и Mac3.

Вероятнее всего, жировая ткань гипертрофируется, когда Mac4 и Mac5 не могут справиться с воспалением.

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