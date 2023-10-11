Ученые выявили связь между глаукомой и болезнью Альцгеймера

Ученые из университета Сапиенца в Италии выяснили, что клинические биомаркеры глаукомы и болезни Альцгеймера схожи. Вероятнее всего, оба этих заболевания могут быть спровоцированы отложениями бета-амилоидного белка (Aβ) в тканях. Об этом сообщает NewsMedical.

Болезнь Альцгеймера — заболевание головного мозга, которое обычно проявляется после 50 лет и характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. Одной из причин возникновения болезни считается отложение фрагмента белка бета-амилоида в тканях мозга. Такие отложения называются бляшками.

Механизмы, лежащие в основе развития глаукомы и болезни Альцгеймера, схожи. Отмечается, что глаукома влияет на области мозга, отличные от тех, которые связаны с центральным зрением (например, височную долю). Они совпадают с участками мозга, пораженными у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Считается, что глаукома начинается в головном мозге, но проявляется как заболевание глаз. Кроме того, ранее ученые обнаружили, что у людей с глаукомой нормального давления (разновидность заболевания, при которой уровень внутриглазного давления остается в пределах нормы) вероятность развития болезни Альцгеймера на 52% выше.

Исследователи предполагают, что тесная связь между этими двумя заболеваниями обусловлена тем, что ганглионарные клетки сетчатки могут выделять бета-амилоидный белок. Он может накапливаться по мере того, как люди становятся старше, и провоцировать развитие глазных заболеваний.

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