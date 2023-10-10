Ученые научили искусственный интеллект диагностировать шизофрению

Ученые из Университетского колледжа Лондона научили искусственный интеллект диагностировать шизофрению. Алгоритм выявляет заболевание, анализируя речь человека. Об этом сообщает MedicalXpess.

Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, при котором развиваются нарушения восприятия, мышления и эмоциональных реакций. К ведущим причинам появления заболевания относятся наследственность, неблагоприятная среда и социальные условия жизни.

Авторы исследования отметили, что диагностика почти полностью основана на беседах с пациентами и их близкими, при этом минимальная роль отводится таким методам, как анализ образцов крови и сканирование мозга.

Новая технология на основе искусственного интеллекта может диагностировать заболевание, анализируя речь человека.

Ученые пригласили поучаствовать в исследовании 26 пациентов с шизофрений и 26 здоровых добровольцев. Участники должны были выполнить задание — назвать как можно больше слов, связанных с животными, и слов, начинающихся на букву «р». Тестирование длилось в течение пяти минут для каждого участника.

Исследователи проверяли, могут ли слова, которые люди спонтанно вспоминали, быть предсказаны моделью искусственного интеллекта. ИИ, в свою очередь, имитировал мышление здорового человека. Пациенты с шизофренией часто называли слова, которые не могли бы возникнуть в качестве ассоциации у здоровых людей. Наиболее непредсказуемыми оказались испытуемые, у которых заболевание протекало тяжело.

Авторы надеются то, что метод получит распространение в клиниках и позволит точнее диагностировать шизофрению. Сейчас проводятся дополнительные исследования.

Ранее была найдена редкая мутация, провоцирующая шизофрению.