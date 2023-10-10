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Ученые обнаружили связь между приемом противозачаточных таблеток и риском развития артрита

MedicalXpess: противозачаточные таблетки могут снизить риск развития артрита

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Depositphotos

Ученые из Университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что противозачаточные таблетки могут снизить риск развития ревматоидного артрита. Об этом сообщает MedicalXpess.

Ревматоидный артрит — воспалительное заболевание, характеризующееся поражением суставов. Чаще всего страдают запястья и кисти рук, причем одни и те же суставы обычно воспаляются с обеих сторон тела. Болезнь может также поражать другие части тела, включая кожу, глаза, легкие.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч женщин. Ученые выяснили, какими методами контрацепции пользовались участницы, а также изучили информацию о состоянии их здоровья.

Оказалось, что среди женщин, регулярно принимавших противозачаточные таблетки, риск развития ревматоидного артрита был на 19% ниже. Некоторые участницы ранее отказались от такого способа контрацепции, однако вероятность возникновения заболевания у них была на 11% ниже, чем у тех, кто никогда не использовал оральные контрацептивы.

Механизмы, лежащие в основе этого процесса, не изучены до конца. Вероятнее всего, определенные гормоны, входящие в состав противозачаточных таблеток, могут угнетать воспалительные процессы в организме.

Ранее стало известно, как противозачаточные влияют на здоровье сердца.

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