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Яркий искусственный свет ночью может спровоцировать появление психических расстройств

MedicalXpess: воздействие искусственного света ночью ведет к тревоге и депрессии

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Вид на площадь Европы у Киевского вокзала

Вид на площадь Европы у Киевского вокзала

Сергей Бобылев/ТАCC

Ученые из Университета Монаша в Австралии выяснили, что слишком яркое искусственное освещение в ночное время может спровоцировать развитие депрессии, ПТСР, биполярного расстройства и усилить тревогу. Вероятнее всего, так происходит из-за нарушения биоритмов человека, связанных со сменой дня и ночи. Об этом сообщает MedicalXpess.

Научный коллектив проанализировал данные 86 772 человек, взятые из британского биобанка. Биобанк — это хранилище биологических образцов (обычно человеческих) для использования в исследованиях. Ученые оценили качество сна, уровни ночного и дневного светового воздействия, уровень активности и состояние психического здоровья испытуемых.

Выяснилось, что у людей, которые регулярно подвергались воздействию яркого искусственного света ночью, риск возникновения депрессии, биполярного расстройства, психоза, посттравматического стрессового и тревожного расстройств был выше на 30%. Одновременно с этим вероятность развития этих заболеваний была на 20% ниже у тех, кто получал много естественного дневного света.

Искусственный свет может исходить от экранов телефонов и компьютеров, использоваться для освещения улиц. Исследователи считают, что в связи с ростом числа городских жителей и индустриализацией общества увеличилась необходимость постоянно использовать освещение ночью. Это приводит к сбоям в биоритмах человека, которые предполагают бодрствование при ярком свете и сон в темноте. Такие сбои могут оказывать негативное влияние на психику, провоцируя появление различных заболеваний.

Чтобы снизить риск психических расстройств и повысить продуктивность, авторы рекомендуют обеспечить максимальный уровень естественного освещения в рабочее время. Если приходится работать ночью — делать это нужно практически в темноте.

Ранее выяснилось, что естественное освещение улучшает контроль сахара при диабете.

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