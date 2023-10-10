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Ученые выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания

TimesNewsUK: новое сердечно-сосудистое заболевание может быть у каждого третьего

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Shutterstock

Ученые из Университета Джона Хопкинса выявили новое сердечно-сосудистое заболевание. Оно представляет собой сочетание болезней почек, нарушения обмена веществ и сбоев в работе сердца и сосудов. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Новое заболевание получило название сердечно-сосудисто-почечно-метаболический синдром (сardiovascular-kidney-metabolic syndrome) или ССПМС. Технически оно является комплексом из трех групп расстройств. Исследователи уточнили, что в США риску развития этого заболевания подвержен каждый третий.

В соответствии с градацией из четырех ступеней риск появления заболевания минимален у некурящих людей с хорошими пищевыми привычками, без лишнего веса — они находятся на нулевой ступени. Вероятность повышается для людей с преддиабетом и наличием избыточных жировых отложений — первая ступень. Те, кто страдает диабетом, гипертонией и заболеванями почек, занимают место на второй ступени. Третья ступень характеризуется наличием заболеваний сердца и почек одновременно, а четвертая — симптоматическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, диабетом 2-го типа или болезнями почек.

Особенностью ССПМС является то, что заболевания, входящие в его основу, могут стимулировать развитие друг друга. Гипертония зачастую сопровождает диабет 2-го типа. В то же время диабет может вызвать сбои в работе почек, провоцируя появление, например, диабетической нефропатии. Все это в совокупности ведет к развитию серьезных заболеваний сердца, таких как ишемия (в том числе инфаркт миокарда).

Ранее выяснили, что ходьба по лестнице может снизить риск болезней сердца на 20%.

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