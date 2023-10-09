Названа группа россиян, у которой вырастут зарплаты

Нынешняя ситуация на российском рынке труда может дать дорогу женщинам, так как сейчас число квалифицированных сотрудников, в том числе мужчин, сокращается, рассказала «Газете.Ru» профессор Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета (УрФУ) Людмила Ружанская.

«При наличии дефицита квалификационных кадров спрос на женский труд будет расти, и скорее всего у них могут подняться зарплаты. Также появятся новые возможности продвижения по карьерной лестнице. Кроме того, играет свою роль и цифровизация: она снижает гендерные различия и открывает женщинам доступ к тем видам работ, к которым ранее они не могли получить доступ, например из-за более низкой физической силы. При автоматизации рабочих мест этот разрыв сокращается», — отметила специалист.

По ее словам, сейчас в России невелик разрыв между мужчинами и бездетными женщинами — у них зарплаты сопоставимы.

«С одной стороны, это хорошо, но это создает проблемы для демографии. Повышение оплаты женского труда подкладывает мину под традиционную модель семьи. Скорее всего, в будущем эта модель поменяется, но как — сказать сложно», — считает Ружанская.

Ранее стало известно, что в 2023 году Нобелевскую премию по экономике присудили Клаудии Голдин из Гарвардского университета за исследования ключевых факторов гендерных различий на рынке труда. Согласно ее исследованиям в мире всё ещё велик гендерный разрыв в зарплатах. Российские исследователи рынка труда считают, что в нашей стране разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами определяется условиями труда и скоро, возможно, вообще исчезнет.