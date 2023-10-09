Ученые разработали экспресс-тест, который может быстро выявить сепсис

Ученые из британской медицинской компании EDX Medical разработали экспресс-тест, который может выявлять сепсис и рак. Устройство определяет наличие заболеваний по особым биомаркерам крови. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Сепсис — это патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде воспаления на инфекции различной природы. По мере развития сепсиса нарушается кровоснабжение органов, таких как мозг, сердце и почки.

Устройство представляет собой портативный анализатор крови. Прибор определят наличие заражения по пяти метаболическим изменениям, известным как биомаркеры. Если три из пяти обнаружены — в организме протекает септический процесс.

В лабораторных условиях получение результатов анализов на сепсис может занимать до суток. Если человек уже ощущает симптомы, такие как лихорадка, слабость, снижение аппетита, тошнота и рвота — долгое ожидание может способствовать усугублению тяжести септического процесса. Благодаря новому устройству время диагностики сокращается до нескольких минут. Исследователи надеются, что разработка поможет многим людям своевременно обратиться за помощью.

Также отмечается, что прибор запрограммирован на обнаружение биомаркеров десяти различных заболеваний, включая рак мочевого пузыря, поджелудочной железы, шейки матки и молочной железы.

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