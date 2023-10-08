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Назван токсичный для яичек продукт

Toxicology Reports: обжаренный во фритюре фалафель токсичен для яичек

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Ученые из Университета Аль-Азхар (Египет) обнаружили, что обжаренный во фритюре фалафель токсичен для яичек у крыс. Результаты исследования были опубликованы в журнале Toxicology Reports.

Фалафель — самая распространенная египетская уличная еда, и для его обжаривания обычно используется пальмовое масло, приготовленное во фритюре. Авторы работы решили узнать, как эта еда влияет на репродуктивную систему самцов крыс.

Так, 21 взрослого самца крыс случайным образом разделили на три равные группы: контрольная группа получала только дистиллированную воду, вторая группа получала свежее пальмовое олеиновое масло, а третья – его же, но после фритюра, в течение 28 дней.

Ученые также проводили анализ для определение уровня тестостерона в сыворотке крови, окислительного статуса ткани яичек и характеристики спермы.

Результаты показали значительное снижение сывороточного тестостерона, количества сперматозоидов, их подвижности в последней группе крыс. Гистология яичек в третьей группе также показала структурные аномалии яичек. По словам ученых, подобный эффект может наблюдаться и у людей, однако это не точно. Для установление влияния обжаренного во фритюре фалафеля на людей нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые установили, какие женщины чаще достигают вагинального оргазма.

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