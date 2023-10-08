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Установлено, какие женщины чаще испытывают вагинальный оргазм

JSM: предпочитающие глубокую стимуляцию женщины чаще испытывают вагинальный оргазм

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Ученые из Университета Нью-Мексико установили, что женщины, которые предпочитают более глубокую стимуляцию, с большей вероятностью испытывают вагинальный, но не клиторальный оргазм. Результаты исследования были представлены в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Многие исследования показывают, что женский оргазм во время полового акта зависит от характеристик партнера-мужчины. Ученые хотели проверить гипотезу о том, что частота вагинальных оргазмов связана с сообщениями женщин о том, что они предпочитают пенис длиннее среднего размера.

В работе приняли участие 323 женщины, которые прошли онлайн-опрос об их сексуальной жизни за последний месяц и предпочтениях в сексе. Результаты анализа показали, что вагинальный оргазм зависит от длины пениса – если член длиннее обычного, то вероятность оргазма выше. Однако это не связано с другими видами оргазмов.

«Будущие экспериментальные исследования могли бы оценить, в какой степени различные размеры пениса влияют на удовлетворенность женщин и вероятность вагинального оргазма», – отметили авторы.

Ранее ученые установили, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом.

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