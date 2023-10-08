Ученые описали ракообразных-паразитов, которые делают из хозяина зомби, кастрируя его

Ученые Санкт-Петербургского университета исследовали мышечную и полостную системы внешней части репродуктивной системы ризоцефал, которые делают из других ракообразных зомби. Они заражают хозяина и полностью завладевают им, после чего на его теле формируется экстерна – своеобразный каркас, в котором развиваются личинки паразита. Несмотря на то что ученые по всему миру изучают этих удивительных животных, физиология экстерны исследована слабо. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУ.

Ризоцефалы или корнеголовые – уникальные паразитические ракообразные, обитающие в морях по всей Земле. Самки ризоцефал заражают хозяина, впрыскивая в него небольшую группу клеток, которая затем развивается в интерну — систему отростков в полости тела хозяина. Они проникают в самые разные системы организма хозяина, завладевая им. Ризоцефалы способны изменять поведение и морфологию зараженных хозяев, вызывать паразитарную кастрацию, а также влиять на их метаболизм. Таким образом, тело взрослых корнеголовых формируется заново, не наследуя ничего от личинки.

После формирования интерны начинает развиваться экстерна — второй отдел тела самки корнеголовых, который расположен над покровами хозяина. Это камера, в которую самцы ризоцефал впрыскивают остаток от личинки-самца. Таким образом, ни у самцов, ни у самок не остается никаких черт, свойственных хозяину.

Ученые до сих пор не знают, как питательные вещества из интерны попадают к развивающимся личинкам. Чтобы ответить на вопрос, исследователи использовали современные методы визуализации.

«Вероятно, при сокращении кольцевых мышц экстерна сжимается, просвет лакун сужается, и жидкость из лакун экстерны выбрасывается в интерну. При расслаблении мускулатуры экстерна расправляется, также расширяются и лакуны. При этом жидкость после перемешивания в интерне начинает пассивно накачиваться в лакуны экстерны. Мы также описали кольцевые мышцы в основании экстерны и в стебельке, за счет которого экстерна соединяется с интерной. Видимо, они могут перекрывать просвет стебелька и ограничивать движение жидкости либо только в пределах экстерны, либо, напротив, не давать жидкости из интернов поступать в экстерну, чтобы она успела перемешаться в интерне», – рассказала «Газете.Ru» сотрудник Санкт-Петербургского университета Наталья Арбузова.

Ранее в России начали создавать идеальное стадо овец.