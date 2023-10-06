Ученые выяснили, что несладкий кофе помогает похудеть

Исследователи из государственного университета Наварры (Испания) в составе научного коллектива выяснили, что несладкий кофе способствует потере веса. Этот напиток ускоряет метаболизм и стимулирует симпатическую нервную систему. Об этом сообщает NewsMedical.

В исследовании приняли участие около 155 тысяч любителей кофе. Все участники заполнили анкеты, указав информацию о своих пищевых привычках, весе и состоянии здоровья. Ученые проанализировали уровень потребления кофе без кофеина и с кофеином, а также то, добавляли ли участники в напиток сахар, сливки и подсластители.

По истечении четырех лет выяснилось, что участники, которые регулярно пили кофе с чайной ложкой сахара, прибавили 0,09 кг. Те, кто добавлял в напиток молоко или сливки, сохранили свой прежний вес. Испытуемые, которые ежедневно выпивали чашку несладкого кофе без молока, за 4 года потеряли в среднем 0,12 кг.

Вероятнее всего, такой результат связан со способностью кофе ускорять метаболизм, увеличивая количество сожженных калорий. Кроме того, напиток возбуждает симпатическую нервную систему, что побуждает человека больше двигаться.

Исследователи подытожили, что увеличение потребления несладкого кофе с кофеином или без кофеина может быть эффективным для снижения массы тела. Тем не менее, кофе с сахаром неспособен помочь в избавлении от лишних килограммов.

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