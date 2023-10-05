Российские ученые создали модель рака простаты и протестировали на ней лекарство

Ученые из НИУ ВШЭ и ФГБУ «НМИЦ радиологии» вырастили в лабораторных условиях трехмерную модель рака предстательной железы. Исследователи уже протестировали на модели один из противоопухолевых препаратов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НИУ ВШЭ.

Рак простаты — это злокачественное медленно прогрессирующее заболевание, возникающее из эпителия предстательной железы. Болезнь опасна тем, что может долгое время протекать бессимптомно. Некоторые формы развиваются крайне быстро и приводят к летальному исходу. Рак предстательной железы является вторым по заболеваемости и пятым по летальности злокачественным новообразованием у мужчин в мире.

Болезнь лечат с помощью гормональной терапии, химиотерапии, иммунотерапии, радиотерапии и таргетной терапии.

В последние годы широкое распространение получила работа с органоидами — трехмерными клеточными культурами, сделанными из опухолей. С их помощью можно предсказать эффективность препаратов и реакцию пациента на них. Исследователи из НИУ ВШЭ вырастили органоиды из опухоли предстательной железы и проверили, сможет ли препарат доцетаксел снизить активность раковых клеток.

Выяснилось, что препарат практически не уменьшает жизнеспособность клеток опухоли. Доцент факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Сергей Никулин отметил, что в будущем такой метод тестирования позволит избежать назначения неэффективных препаратов и сфокусироваться на поиске альтернативных схем терапии, подходящих пациенту.

Также исследователи надеются, что в дальнейшем процесс выращивания органоидов станет быстрее, а полученные образцы — эффективнее.

Ранее ученые разработали препарат от усталости, связанной с онкологическими заболеваниями.