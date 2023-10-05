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Стало известно имя нобелевского лауреата по литературе

Нобелевскую премию по литературе получил пишущий на нюнорске прозаик Юн Фоссе

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Hakon Mosvold Larsenvia/NTB/Reuters

Норвежский писатель Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премии.

«Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому писателю Джону Фоссу «за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое», — говорится на сайте премии.

Отмечается, что Фоссе пишет на нюнорске, являющемся одной из форм современного литературного норвежского языка. Он пишет романы, пьесы, детские книги, публикует поэтические сборники и эссе, а также занимается переводами. Фоссе на сегодняшний день является одним из самых популярных драматургов в мире.

До этого были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований. Они позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

Ранее стало известно, что сумму Нобелевской премии увеличили на 1 миллион шведских крон.

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