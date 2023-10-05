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В России создают аналоги биологических тканей из полимеров

Физик Иванов: мы создаем синтетические полимеры, имитирующие ткани человека

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Polarlys/Wikipedia

Российские ученые создают новые полимерные материалы для биомедицинских применений, в том числе для имитации мягких тканей человека, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления «Биоматериалы» научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус», глава лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Иванов.

До сих пор речь шла только о жестких имплантах для замены костей, российские ученые планируют создать замену для кожи, соединительной ткани, сосудов, сердца и других органов.

«Это не только импланты. Это и такие матриксы (материал между клетками. — «Газета.Ru») для заживления ран, ожогов, заполнения внутренних полостей», – рассказал Иванов.

По его словам, подобных мягких полимеров в природе нет, но их можно сделать.

«Пока думаем о том, что может представлять собой замена этим тканям на основе синтетических полимеров… Нужен мягкий материал, который был бы цельным. Поэтому мы должны придумать полимерный материал, в котором цепочки не обладают запутанностью, как клубок ниток. Думаю, нужно сделать системы, в которых нити будут жестче, как карандаши в банке. Это уже прообраз некого кристалла, в данном случае жидкого», – рассказал Иванов.

Ранее ученый назвал создание полимера из игры Atomic Heart возможным.

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