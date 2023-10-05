Названы профессии, в которых чаще всего задействованы аутисты

Среди людей с легкой формой аутизма – синдромом Аспергера – много программистов и математиков, потому что они зациклены на узких процессах, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов.

«У таких людей довольно неплохо идет социализация, они очень часто хорошо осваивают какие-то специальности. Такие люди тоже зациклены на каких-то узких процессах, и за счет этого среди них просто огромное количество программистов и математиков. Они берут узкую задачу, глубоко копают и очень много добиваются. Кроме того, им легче удается идти по головам. Обычные люди могут быть конкурентоспособными, но нам мешает социальная эмпатия. У людей с РАС такого нет», – объяснил невролог.

По словам профессора, можно выделить несколько признаков, которые могли бы указывать на РАС. Это узкий круг интересов, непринятие чего-то нового, отсутствие каких-либо эмоций при разговоре, низкий уровень эмпатии, монотонность речи и незаинтересованность в собеседнике.

«Речь имеет логопедические дефекты, слова могут часто повторяться. Кроме того, взрослые аутисты часто могут казаться нетактичными: они могут задать странный вопрос или сказать что-то неуместное. У них также могут происходить панические атаки при столкновении с чем-то неизвестным», – заключил специалист.

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