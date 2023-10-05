Врач рассказал о том, как можно повысить работоспособность мозга за 11 дней

При помощи комплексного подхода можно улучшить когнитивные способности за 11 дней на период одного до пяти месяцев при соблюдении всех рекомендаций, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, проректор Российской академии медико-социальной реабилитации, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии профессор Ринат Гимранов.

«Мы применяем NeuroHack. Это целый комплекс систем для улучшения работы мозга, все они подбираются индивидуально после диагностики. Согласно нашим подсчетам, после прохождения комплекса процедур NeuroHack на 23% улучшается память, на 25% ускоряется процесс принятия решений, на 30% повышается психологическая устойчивость, на 35% усиливается креативность и на 47% увеличивается умственная работоспособность», — объяснил специалист.

По его словам, комплекс объединяет различные методики, которые позволяют активировать метаболические процессы в нейронах, сформировать новые нейропластические процессы и зафиксировать достигнутые результаты.

«Мы воздействуем на клетки структуры мозга через все возможные каналы. Сначала мы как классические врачи смотрим, не нужно ли улучшать кровоснабжение мозга и обмен веществ. Потом мы стимулируем его работу медикаментозно, затем подключаем магнитную и электрическую стимуляции», — рассказал Гимранов.

Предусмотрены три этапа работы с пациентом. Первый — первичный осмотр и диагностика, в рамках которой оцениваются метаболические и нейрофизиологические особенности организма. Второй этап предусматривает проведение подобранных по индивидуальным показателям методик.

«Это и транскраниальная магнитная стимуляция, и электростимуляция, и нейростимуляция, а также тренировки и когнитивные тренажеры. На заключительном этапе мы закрепляем достигнутый результат — пациенту выдаются рекомендации по диете, режиму и образу жизни, а также индивидуальные домашние задания на онлайн-тренажерах», — отметил невролог.

Ранее врач рассказал о том, что в России разрабатывают систему нейроомоложения мозга.