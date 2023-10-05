Ученые разработали неинвазивный метод лечения слепоты с помощью глазных капель

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго разработали препарат, который может заменить инъекции возрастным пациентам с заболеваниями глаз. Новые глазные капли способны подавить генетические модификации, связанные со старением и восстановить поврежденные ткани. Об этом сообщает EurekAlert.

Макулодистрофия — общее название для группы заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение. Такие заболевания являются одними из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет. Лечение предполагает использование фотодинамической терапии, лазерной хирурги и инъекций различных лекарств.

Новый препарат, созданный учеными, представляет собой глазные капли, угнетающие функцию белка End Binding-3 (EB3). Он содержится в эндотелиальных клетках, которые выстилают внутреннюю часть кровеносных сосудов глаз. Старение вызывает воспаление и кислородное голодание в глазах, что приводит к изменениям в экспрессии генов, в том числе EB3.

Ученые протестировали препарат на мышах, которые болели влажной формой макулодистрофии. Заболевание вызывает потерю зрения из-за прорастания новых аномальных кровеносных сосудов под сетчаткой. При этом через стенки таких сосудов кровь может просачиваться в слои сетчатки, образуя под макулой неровности и разрушая фоторецепторы.

Результаты показали, что препарат-ингибитор EB3 смог восстановить экспрессию генов до нормального, здорового состояния, снизив нагрузку на сосуды. Кроме того, лекарство стимулировало процесс заживления тканей.

Поскольку утечка крови из сосудов и кислородное голодание также являются причиной многих других заболеваний, исследователи заинтересованы в тестировании эффективности препарата для лечения диабетической ретинопатии, инсульта, болезней сердца и мозга.

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