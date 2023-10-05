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Психологи выяснили основные пути примирения после измены

EBS: неверные партнеры используют родных и близких, чтобы добиться прощения

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Shutterstock

Греческие ученые из Университета Никосии изучили поведение людей, совершивших измену в браке или длительных отношениях. Специалисты выявили основные стратегии, с помощью которых неверные партнеры пытаются достичь примирения после романа на стороне. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Behavioral Sciences (EBS).

Используя серию интервью и открытых опросов в рамках трех тестов, эксперты определили набор методов, к которым прибегают совершившие измену люди, чтобы заслужить прощение.

Ученые выяснили, что участники исследования старались вернуть расположение обманутых партнеров, настаивая на важности их отношений.

Другой распространенной стратегией оказалось перекладывание вины за случившееся на обманутого партнера. Неверные люди оправдывали измену эмоциональной холодностью супруга, пренебрежением их чувствами или даже выдвигали встречные обвинения в измене, реальной или вымышленной.

Также участники минимизировали важность измены, списывая ее на воздействие алкоголя.

Неверные партнеры нередко использовали родственников, в том числе детей, и друзей, чтобы убедить спутника пойти на примирение.

Совершившие измену настаивали, что случившееся больше никогда не повторится.

Наконец, пойманные на неверности люди предлагали обманутому партнеру восстановить отношения, обратившись к священнику, консультанту по вопросам брака и др.

Более 40% участников последующей выборки из 416 человек заявили, что их убедили простить своих неверных партнеров хотя бы с помощью одной из этих стратегий. 

Исследователи предполагают, что приведенные стратегии могут быть очень эффективными, хотя на их действенность сильно влияют среди прочего пол, возраст и особенности личности человека.

Ранее ученые назвали самую деструктивную для психики причину измены.

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