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Ученые назвали основную угрозу глобальной популяции земноводных

Nature: 41% амфибий во всем мире находится под угрозой из-за изменений климата

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СО РАН «Наука в Сибири»

Международная группа ученых из Канады, России, Бразилии, Гватемалы, США и других стран определила основную причину сокращения численности лягушек, жаб, тритонов, саламандр и других земноводных по всему миру. По словам специалистов, амфибий становится меньше из-за изменений климата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда обнаружила, что почти 41% земноводных сегодня находится под угрозой исчезновения или относится к уязвимым видам. Для сравнения, в 1980 году показатель составлял 37,9%, а в 2004 году — 39,4%.

Поскольку земноводные обитают во влажных условиях, дышат через кожу и не имеют перьев, волос или чешуи, они особенно уязвимы перед сильной жарой. Из-за высоких температур эти животные быстро обезвоживаются сами и теряют места размножения из-за засух.

В то же время более частые, интенсивные и продолжительные штормы, наводнения и повышение уровня моря могут разрушить лесную среду обитания амфибий.

«Во многих случаях климатические изменения происходят слишком быстро, чтобы земноводные успели адаптироваться», — отметила Келси Ним из группы специалистов по амфибиям Комиссии по выживанию видов Международного союза охраны природы (МСОП).

Ранее биологи выяснили, что в Африке уже 20 лет свирепствует «лягушачий грипп».

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