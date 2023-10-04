Перечислены способы применения «нобелевских» квантовых точек в медицине

С помощью квантовых точек можно в режиме реального времени наблюдать за процессами в клетке, ростом раковой опухоли и поведением микробов, рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Лаборатории нейробиологических и молекулярно-биологических проблем и биоскрининга МФТИ, кандидат химических наук Антон Шетнев.

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

«Квантовые точки имеют уникальные люминесцентные свойства, то есть могут излучать свет. Это происходит при переходе электрона с одного энергетического уровня на другой, в результате чего выделяется энергия в виде света», – объяснил Шетнев.

Именно это свойство используется в биологии и медицине.

«Квантовые точки помещают в капсулы для защиты их от кислорода. На поверхности капсул есть особые химические группы, которые соединяются с какими-либо молекулами в клетке или на ее поверхности. Затем с помощью облучения можно возбудить электроны, заставить их переходить с одного уровня на другой. При этом квантовая точка начинает светиться. Таким образом можно в онлайн-режиме наблюдать за процессами в клетке, ростом раковой опухоли, поведением микробов. Обычные красители менее устойчивы, поэтому такие длительные процессы с их помощью не понаблюдаешь», — рассказал Шетнев.

Ранее российский ученый рассказал о знакомстве с нобелевским лауреатом Екимовым.